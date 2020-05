Coronavirus in Italia, i guariti oltre quota 140mila. Oggi 50 morti, la Lombardia non ne ha segnalati

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus, oggi 24 maggio, riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 553 persone, 19 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 8.613 persone, 82 meno di ieri. In isolamento domiciliare 47.428 persone (-1057 rispetto a ieri). Ma anche un calo delle vittime: 50 morti (dalla Lombardia nessuna comunicazione sulle vittime)

Dei 531 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 285 nuovi positivi (il 53,6% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 43 casi in Piemonte, 45 in Emilia Romagna, di 17 in Veneto, di 15 in Toscana, di 53 in Liguria e di 20 nel Lazio, 13 nelle Marche. In tutte le altre regioni i nuovi casi sono meno di 10, nessun nuovo positivo in Umbria (leggi qui), Sardegna e Calabria.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 229.858. I guariti raggiungono quota 140.479, per un aumento in 24 ore di 1.639 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.120 persone)