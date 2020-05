Coronavirus in Umbria: ancora zero contagi, i positivi scendono a 61, stabili i ricoveri, c'è un nuovo decesso

Alle 8 di domenica 24 maggio l'Umbria si presenta ancora con zero contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino ufficiale della Regione, che evidenzia una situazione in linea con quanto registrato nelle ultime settimane dell'emergenza Coronavirus. Stabili le presenze di malati Covid negli ospedali con un ulteriore aumento di guariti e di persone uscite dalla quarantena mentre, purtroppo, c'è da registrare un altro decesso.

Il quadro generale della situazione in Umbria evidenzia nessun altro caso di positività a fronte di 708 tamponi con il dato complessivo dei positivi al Coronavirus che resta a quota 1.430 e quello degli attualmente positivi che scende a 61 per una diminuzione rispetto al giorno precedente di 6 unità.

I guariti salgono a 1.294 (+5), mentre i clinicamente guariti sono 8 (-3) e i morti 75(+1). Dei pazienti attualmente positivi restano in 17 i ricoverati e sempre questi 2 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 477 (-29), con il dato complessivo delle persone uscite dalla quarantena che sale a 21.998 (+132). I tamponi totali sono 63.700.