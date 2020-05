Coronavirus, 669 nuovi positivi in Italia e 119 morti. Frenata della diffusione del Covid-19

Coronavirus, il bollettino medico di oggi, sabato 23 maggio 2020. Anche oggi i dati confermano la frenata della diffusione del Covid-19 in Italia. 119 i morti nelle ultime 24 ore e 669 i nuovi casi rispetto a ieri con oltre 72 mila tamponi effettuati. Questi alcuni dei numeri diffusi dalla Protezione civile. 2120 i nuovi guariti, le terapie intensive si svuotano di altre 53 unità. 1570 gli attualmente positivi. In calo ricoveri e terapie intensive in Lombardia, dove si registrano 56 decessi. Bergamo la provincia con più casi, 102, segue quella di Milano con 88, di cui 40 a Milano città.

Il problema resta la Lombardia. Se tutti i dati indicano che l'epidemia sta regredendo, con un numero di morti in flessione e i dati su nuovi positivi sempre al minimo in rapporto ai tamponi fatti, i dati della Lombardia continuano a preoccupare. Oggi due terzi dei nuovi positivi (il 65,9%) sono lì. Si tratta di 441 persone su un totale nazionale di 669.

Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 60 casi in Piemonte, 43 in Emilia Romagna, di 10 in Veneto, di 12 in Toscana, di 38 in Liguria e di 18 nel Lazio. Nessun nuovo caso in Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria e provincia di Bolzano.

Nessun nuovo morto in Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Basilicata e provincia di Bolzano.