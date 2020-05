Coronavirus in Umbria, un solo nuovo positivo su 1.313 tamponi, aumentano i guariti, calo di ricoveri

Emergenza Coronavirus costantemente sotto controllo in Umbria, come conferma il bollettino ufficiale della Regione aggiornato alle 8 di sabato 23 maggio. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo nuovo caso positivo a fronte del 1.313 tamponi effettuati nelle strutture che operano nella regione. Calano gli attualmente positivi e i ricoveri, aumentano i guariti e non ci sono altri morti.

Per ciò che riguarda i dati generali, al momento sono 1.430 le persone (+1) che in Umbria sono risultate positive al virus Covid 19, mentre continua a ridursi il numero degli attualmente positivi, che in totale sono 67(-4).

Aumento di 5 unità per ciò che riguarda i guariti, il cui dato complessivo sale a 1.289; risultano 11 i clinicamente guariti (-1), mentre i decessi restato 74.

Dei pazienti positivi sono attualmente ricoverati negli ospedali umbri in 17 (-1) e di questi soltanto 2 (invariato) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 506 (+17), mentre risultano 21.866 (+237) usciti dall’isolamento. Il totale dei tamponi effettuati è salito a 62.992.