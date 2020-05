Coronavirus, il virologo Pregliasco: "Rilanciare vaccino anti-influenza per rischi seconda ondata Covid"

il virologo Fabrizio Pregliasco ha detto che "è doveroso rilanciare la vaccinazione anti-influenzale, dato il rischio di una seconda ondata di Covid-19. Dunque ben venga la circolare del ministero" che raccomanderà l'immunizzazione ai bimbi fino a 6 anni e per gli over 60, oltre a rinnovare la raccomandazione per gli operatori sanitari. Pregliasco lo ha detto all'Adnkronos Salute e ha sottolineato come questo vaccino "abbia risentito pesantemente della campagna no-vax. Negli ultimi anni le coperture sono un po' risalite, ma siamo ancora al 50% degli over 65 e a meno del 20% fra gli operatori sanitari. Non va bene. Quanto alla composizione dei nuovi vaccini per la prossima stagione influenzale, possiamo dire - aggiunge l'esperto - che è stata stravolta rispetto all'anno scorso".