Coronavirus, il ministro Speranza: "La situazione in Umbria non ha mai destato preoccupazione"

"La situazione in Umbria non ha mai destato preoccupazione": lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una dichiarazione all'Ansa. Lo fatto dopo gli ultimi dati dell'Iss che collocano la regione tra quelle a "basso rischio" per la diffusione dell'epidemia da Coronavirus. Ora infatti tiene banco il tema della mobilità tra Regioni e l'indice Rt - che secondo alcune indiscrezioni - potrebbe essere decisivo e far che gli spostamenti possano esserci solo tra Regioni con stesso livello.

"Il tema della mobilità fra Regioni è importane e l’obiettivo è affrontarla in sicurezza, probabilmente con numero di nuovi casi ridotto ancora di più rispetto a oggi". A dirlo il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro. "Quello di Rt, che cambia su base settimanale - ha precisato in merito all’indice di contagiosità - non è un valore su cui si può basare la decisione sullo spostamento fra Regioni. Serve piuttosto per capire la capacità del sistema di controllare gli scostamenti della curva epidemica». Curva che "sta calando, più o meno rispetto al punto di partenza delle varie Regioni. Non credo sia pensabile però utilizzare Rt come base per la mobilità interregionale". In ogni caso per decidere, si dovranno aspettare gli esiti del monitoraggio imposto alle Regioni, stilati in base ai 21 parametri stabiliti dal ministero della Salute, attesi per il 29 maggio.

