Il comitato centrale dell’Ente Giostra della Quintana, riunito in videoconferenza, ha deliberato, al termine di una lunga riunione, di fissare per il prossimo 29 agosto lo svolgimento della Giostra della Sfida, già prevista per il 13 giugno e rinviata per l’emergenza Coronavirus. La Giostra della Rivincita si terrà, invece, il 20 settembre. Foligno tira un sospiro di sollievo e guarda con rinnovata speranza alla ripresa. Del resto l'11 maggio il presidente Domenico Metelli lo aveva fatto intendere chiaramente che la Quintana ci sarebbe stata (leggi qui) mentre proprio mercoledì 20 maggio è saltato anche il palio dei Quartieri della vicina Nocera Umbra.