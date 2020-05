Coronavirus in Italia, meno di 60mila gli attualmente positivi. Altri 130 morti, ma anche 2.160 guariti

I dati del bollettino della Protezione Civile riferito al 22 maggio riportano un calo delle persone ricoverate per Coronavirus. In terapia intensiva si trovano oggi 595 persone, 45 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 8.957 persone, 312 meno di ieri. In isolamento domiciliare 49.770 persone (-1.281 rispetto a ieri) per un totale attuale di 59.322 malati.

Nelle ultime ventiquattr'ore si registrano 130 morti (giovedì 156), per un totale di 32.616 decessi. I guariti raggiungono quota 136.720 (+2.160 unità), mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 652 (giovedì 642). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti (oggi 75.380, il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 115,6 tamponi fatti, il 0,9%).Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 228.658.

