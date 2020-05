Coronavirus in Umbria, ancora zero nuovi contagi con ricoveri e persone in isolamento domiciliare in calo

A dispetto nelle valutazioni che Istituto superiore di Sanità e Governo fanno sul rischio Covid 19 in base all'indice Rt, l'Umbria continua a registrare dati in assoluto e costante miglioramento. Anche il bilancio stilato attraverso il bollettino ufficiale della Regione aggiornato alle 8 di venerdì 22 maggio si apre con zero casi di nuovi contagi su 1,225 tamponi, segnalando un ulteriore calo del numero di ricoverati e delle persone in isolamento domiciliare.

Per ciò che riguarda i dati di riepilogo, in Umbria dall'inizio della pandemia si contano complessivamente 1.429 positivi (invariato) al virus Covid 19, gli attualmente positivi sono invece 71 con una diminuzione di 5 unità.

Aumentano di 5 i guariti, che nel totale sono 1.284, mentre risulta invariato il dato relativo ai morti (74).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 18 (-1) e di questi soltanto 2 (invariato) sono ospitati nei reparti di terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 489 (-10), mentre sempre alla stessa data risultano 21.629 (+387) persone uscite dalla quarantena.

Quanto ai tamponi effettuati, con i 1.225 fatti nella giornata del 21 maggio il totale sale a 61.679.