Coronavirus, oscurati dal Nas dei carabinieri 14 siti che vendevano on line farmaci antiCovid non autorizzati

I carabinieri della sezione analisi del reparto operativo e dei Nas di Torino e Udine hanno eseguito 14 provvedimenti di oscuramento emessi dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del ministero della Sanità nei confronti di altrettanti siti web collocati su server esteri, attraverso i quali venivano venduti medicinali sottoposti a particolari restrizioni all’utilizzo clinico.

Gli accertamenti hanno permesse di dimostrare l'offerta, anche in lingua italiana, di medicinali a base di clorochina e di idrossiclorochina, antimalarici il cui impiego è stato temporaneamente autorizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco per il trattamento (e non la profilassi) dei pazienti affetti da infezione da Covid 19 e la cui fornitura è prevista esclusivamente a livello ospedaliero, a causa nelle rigorose condizioni d’impiego ancora sottoposte a sperimentazioni e studi clinici.

L’attività info-investigativa condotta ha consentito di raccogliere elementi di responsabilità nei confronti delle piattaforme on-line per aver posto in vendita illegalmente una molteplicità di medicinali con indicazioni terapeutiche e asseritamente contenenti principi attivi ad azione dopante, antidolorifica e per il trattamento della disfunzione erettile.