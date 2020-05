Coronavirus, 332 mila morti nel mondo. In Europa la Gran Bretagna col più alto numero di decessi

Nel mondo sono finora 5.102.573 i casi confermati di Covid-19. Lo rende noto oggi, venerdì 22 maggio, la Johns Hopkins University. Impressionante il numero dei morti a causa del Coronavirus. E' stato aggiornato a 332.924 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze che sono legate all'infezione.

Particolarmente colpita dalla pandemia l'Europa. Nel continente il Paese più colpito in termini di morti, risulta essere la Gran Bretagna. L'infezione avanza in maniera preoccupante in Russia: 317.554 sono i positivi nel Paese che sono stati confermati complessivamente.