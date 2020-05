Coronavirus in Umbria: due nuovi positivi, nessun decesso, aumentano i guariti e solo 19 ricoverati

Il trend dell'emergenza Coronavirus in Umbria si conferma in linea con quello di queste settimane. Secondo quanto emerge dal bollettino della Regione Umbria, aggiornato alle 8 di giovedì 21 maggio 2020, segnala solo due nuovi casi positivi su 1.253 tamponi effettuati e un ulteriore svuotamento degli ospedali.

I quadro complessivo segnala un totale di 1.429 persone (+2) risultate positive al virus Covid 19 dall'inizio della pandemia, mentre gli attualmente positivi sono complessivamente 76 (-5). Aumentano, nel frattempo, i guariti: +7 con il totale che sale a 1.279. Invariato a quota 74 il numero dei morti, numero dei ricoveri in calo (-8, totale 19), stabili i ricoveri in terapia intensiva (2).

Per ciò che riguarda la quarantena, le persone in isolamento domiciliare sono 499 con una diminuzione di 13, con il totale delle persone uscite dall'isolamento che si attesta a 21.242 (+354). Il dato complessivo dei tamponi effettuati, con i 1.253 delle ultime 24 ore, è arrivato a 60.455.