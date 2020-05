Coronavirus, assembramenti per la Festa dei Ceri a Gubbio: tutte negative le 36 persone che hanno fatto i test

Sono tutti negativi i test sierologici e i tamponi effettuati su 36 cittadini di Gubbio identificati per gli assembramenti - vietati per l'emergenza Coronavirus - che si erano verificati venerdì 15 maggio, il giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la Corsa dei Ceri.

“Fortunatamente – commenta l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto – al momento la situazione a Gubbio è sotto controllo e i risultati dello screening lasciano ben sperare. A ogni modo, è importante far presente ancora una volta a tutti i cittadini che il rispetto delle regole, prima tra tutte proprio quella del distanziamento sociale, non può essere assolutamente trascurato visto che, in momenti di emergenza sanitaria, comportamenti sbagliati mettono a rischio la salute di tutta la comunità”.

L’Usl1 invita ancora i cittadini che il 15 maggio a Gubbio si siano trovati all’interno degli assembramenti di contattare il numero 800 63 63 63, inviare un’email al servizio prevenzione della Usl Umbria 1 all’indirizzo prevenzione@uslumbria1.it o contattare il servizio Igiene e sanità pubblica del distretto Alto Chiascio al numero 075 9239506 /620 fornendo il proprio nominativo per avviare le procedure per i necessari test.