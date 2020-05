Coronavirus, crollo delle immatricolazioni auto del 45% nel 2020 secondo Confcommercio

Il settore auto è fra quelli che hanno subìto le conseguenze negative maggiori a causa dell'emergenza Coronavirus. E' quanto emerge da un'analisi di Confcommercio Mobilità, federazione di settore aderente a Confcommercio. Clamoroso il crollo delle immatricolazioni. "Il comparto dell'automotive - circa 125.000 imprese in Italia, con quasi 450.000 addetti e un fatturato di circa 100 miliardi, ossia quasi il 6% del PIL - rischia di subire un pesantissimo contraccolpo per il lockdown di questi mesi con la perdita, nel periodo marzo-maggio, di quasi 300.000 vendite di vetture nuove ed almeno altrettante usate".

Secondo Confcommercio Mobilità, nei primi giorni di riapertura del settore, le vendite si stanno concentrando sulla fascia bassa di prezzo e in molti casi i rivenditori ed alcune case stanno praticando offerte di vendita dilazionate, a tasso molto contenuto se non nullo e con differimento nel pagamento delle prime rate. "Iniziative, purtroppo - si legge nella nota - che non sono ancora sufficienti a dare ossigeno al mercato. In mancanza di interventi di sostegno pubblico, infatti, per il 2020 si prevede un calo del 45% sulle immatricolazioni rispetto al 2019 che passerebbero così da 1,9 milione a poco più di 1 milione. Un vero e proprio crollo che metterebbe a rischio la sopravvivenza del settore con inevitabili conseguenze anche sull'occupazione".