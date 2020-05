Coronavirus, in Svezia il più alto tasso di mortalità al mondo nell'ultima settimana

La Svezia diventa il Paese con il più alto tasso di mortalità da Coronavirus pro capite al mondo. Secondo il quotidiano inglese Daily Telegraph, ha 6,08 morti per milione di abitanti.

I dati sono stati raccolti dal sito web Our World in Data e i 6,08 decessi al giorno per milione di abitanti riguardano una media mobile di sette giorni tra il 13 maggio e il 20 maggio. Si tratta del tasso più alto del mondo, al di sopra del Regno Unito, del Belgio e degli Stati Uniti, che hanno rispettivamente 5,57, 4,28 e 4,11. Tuttavia, la Svezia ha avuto il tasso di mortalità più elevato solo nella scorsa settimana, con Belgio, Spagna, Italia, Regno Unito e Francia, ancora avanti per l’intero corso della pandemia.

Leggi anche: la ricetta svedese anti Coronavirus.