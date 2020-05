Coronavirus in Italia, solo un positivo ogni 101 tamponi fatti. Nelle ultime ventiquattro ore 161 morti

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile, del 20 maggio, riportano un calo delle persone ricoverate per Coronavirus. In terapia intensiva si trovano 676 persone, 40 meno di martedì. Sono ancora ricoverate con sintomi 9.624 persone (-367 meno). In isolamento domiciliare 52.452 persone (-1.970). Nelle ultime ventiquattr'ore sono morti 161 persone (martedì le vittime erano state 162), arrivando a un totale di decessi 32.330. I guariti raggiungono quota 132.282, per un aumento in 24 ore di 2.881 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2075 persone).

I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 665 ( di cui 294 in Lombardia): oggi sono stati fatti 67.195 tamponi (il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 101 tamponi fatti, il 1%). Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 227.364.

