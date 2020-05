Coronavirus in Umbria: ancora zero contagi, attualmente positivi in calo e nessun altro ricovero

Il bollettino della Regione Umbria sull'emergenza Coronavirus, aggiornato alle 8 di mercoledì 20 maggio 2020, continua a fornire notizie positive sull'evoluzione della pandemia. Vanno letti in questo senso i dati relativi a un altro giorno passato con zero contagi su 1.398 tamponi e numeri stabili per ciò che riguarda i ricoveri, le presenze nei reparti di terapia intensiva e i decessi.

Dal quadro complessivo emerge che in Umbria si contano dall'inizio dell'epidemia 1.427 persone (invariato rispetto alle ultime 24 ore) positivi al virus Covid 19, mentre continuano a scendere gli attualmente positivi sono: 79 con una diminuzione di due unità.

Il totale dei guariti sale intanto a 1.274 (+2) con 15 clinicamente guariti (invariato) e il numero dei morti che resta a quota 74.

Quanto alle presenze per Covid 19 negli ospedali umbri, attualmente sono ricoverate persone 27 (invariato); di queste 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare, invece, sono atualmente 512 (+9), mentre sempre alla stessa data ne risultano 20.897 (+256) persone uscite dalla quarantena. Il numero complessivo dei tamponi effettuati è arrivato a 59.202 tamponi (+1398).