Coronavirus, il governatore del Veneto vede "troppa movida" e si dice pronto a richiudere

Vede troppa movida nel suo Veneto e il governatore, Luca Zaia è pronto a richiudere. E' stato molto diretto: "Ci sono arrivate, ma credo a tutti, decine di foto e video dei centri delle nostre città con movida a cielo aperto. Non ho nulla contro la festa, ma divieto di assembramenti e l'uso della mascherina sono la conditio sine qua non, i salva vita per la tutela dei cittadini". Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha commentato così i primi assembranti con spritz registrati lunedì sera. "In 10 giorni - ha aggiunto - io li vedo i contagi: se aumentano richiuderemo bar, ristoranti, le spiagge, e torneremo a chiuderci in casa col silicone".