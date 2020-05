Dl rilancio, ministro Catalfo: "16 miliardi per rifinanziare la cassa integrazione per altre nove settimane"

Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha parlato questa mattina, martedì 19 maggio 2020, a Rainews24 sulla questione della cassa integrazione in deroga.

"Nel decreto Rilancio - ha argomentato - ci sono 16 miliardi per rifinanziare la cassa integrazione per altre nove settimane. Per sopperire ai ritardi registrati soprattutto per la cassa in deroga abbiamo deciso di accentrare le pratiche all'Inps: potrà erogare il 40% della cassa richiesta come anticipo. Dalla domanda presentata dal datore di lavoro all'Inps prevediamo che ci vogliano 15 giorni per l'anticipo al massimo; entro 30 giorni il datore di lavoro può integrare la domanda e l'Inps eroga resto".