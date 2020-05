Coronavirus in Umbria: solo tre nuovi positivi, guariti in aumento e un altro decesso

La diffusione del Coronavirus in Umbria, secondo quanto riferisce il bollettino ufficiale della Regione aggiornato alle 8 di martedì 19 maggio 2020, resta all'interno dei parametri delle ultime settimane. Nelle ultime 24 ore sono stati registrato soltanto 3 nuovi positivi, a fronte dei 1.525 tamponi effettuati nelle strutture sanitarie della Regione.

Dal quadro completo dei dati risulta che, dall'inizio della pandemia, si contano complessivamente 1.427 persone (+ 3) positive al virus Covid 19; in calo ulteriore gli attualmente positivi, che si riducono di 11 unità e arrivano a quota 81. In aumento il numero dei guariti: altri 13 umbri vincono la sfida con il Coronavirus e portano il totale a 1.272; i clinicamente guariti sono 15 ( invariato), mentre il numero die morti sale a 74 (+ 1).

Per ciò che riguarda i pazienti positivi, attualmente sono ricoverati in 27 (+ 1) e di questi soltanto 2 (invariato) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono invece 503 (- 74) e si contano complessivamente 20.641 (+ 530) persone uscite dall’isolamento. Il totale dei tamponi effettuati sale a 57.804 tamponi.