“Un’importante collaborazione tra associazioni e amministrazione comunale per garantire la distribuzione su tutto il territorio comunale di mascherine” afferma l’assessore del comune di Magione ,Silvia Burzigotti. "Tra le ultime azioni messe in campo c’è quella della distribuzione delle mascherine che ci sono state fornite dalla Protezione civile. Per essere certi di poter coprire tutto il territorio comunale abbiamo chiesto la collaborazione delle Pro loco che hanno risposto in maniera molto positiva. Al momento la fornitura è di circa 3 mila pezzi". La situazione Coronavirus è sotto controllo, almeno per il momento (leggi qui).