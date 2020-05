Coronavirus e fase 2, appello di 150 scienziati: "Bisogna fare subito i tamponi a tappeto"

La necessità di eseguire tamponi nasofaringei a tappeto viene evidenziata da 150 scienziati con l'obiettivo di garantire una maggior sicurezza nella fase 2. L’appello era stato lanciato ai primi di maggio dal virologo Andrea Crisanti, dal sociologo Luca Ricolfi e dal giurista Giuseppe Valditara ed arrivato a essere condiviso da 150 esperti. Dopo la lettera - riporta il Corriere della sera in edicola martedì 19 maggio - alcuni hanno contestato l’efficacia del metodo a tappeto per contrastare la pandemia creata dal Covid 19. Ora a supporto delle tesi dell’appello, arriva un documento redatto, per Lettera 150, da Francesco Curcio, professore di Patologia generale all’Università di Udine e da Paolo Gasparini, docente di Genetica medica all’Università di Trieste.

"Il tampone nasofaringeo-orofaringeo - spiega il professor Paolo Gasparini - è l’unico esame che può essere fatto per stabilire il contagio da Coronavirus, lo stato di malattia in cui si trova l’infettato e il livello di contagiosità e l’Italia ne ha sinora eseguiti un numero inferiore alle esigenze per ripartire in sicurezza. Serve identificare precocemente il maggior numero possibile di positivi e i loro contatti, evitando che R0 ritorni a valori che porterebbero al lockdown".

Una delle obiezioni è la fattibilità pratica di così tanti test. "È invece concretamente possibile - dice Gasparini - perché gli italiani attivi sono 38,6 milioni e si potrebbe realizzare un target di 20 milioni di tamponi, raggiungendo più della metà della popolazione attiva". Uno sforzo, comunque, titanico per un territorio così vasto. "Ci potremmo focalizzare sulle aree a rischio maggiore - prosegue Gasparini - favorendo il turismo e proteggendo i luoghi di villeggiatura, i porti e gli aeroporti". C’è anche la questione del tempo. "È indispensabile - argomenta il professore - concentrare i test in 15 giorni, il che significa farne fare 1.330.000 al giorno da personale medico. Ognuno di loro ne può eseguire 100 al giorno e ne servono 13.300. Si potrebbero reclutare i 35 mila specializzandi o i 9 mila medici laureati e abilitati in attesa di una formazione futura".