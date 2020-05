Coronavirus negli Usa, ottimismo per i test sul vaccino a cui sta lavorando Moderna

Arrivano risultati incoraggianti dalla fase iniziale di test del vaccino della statunitense Moderna. I volontari cui sono state somministrate dosi basse o media hanno sviluppato la sperata risposta immunitaria, con la formazione di anticorpi simili a quelli individuati nelle persone guarite dal Covid 19, ha annunciato la compagnia di Cambridge, in Massachusetts. Nella prossima fase, la seconda di tre, guidata dall’Istituto nazionale di salute Usa, i ricercatori tenteranno di stabilire quale dose sia migliore per un esperimento definitivo che sperano di avviare a luglio. Il vaccino sembra sicuro, afferma la compagnia, ma per stabilirlo servono ulteriori test, molto più costosi. Prima, una versione con dose maggiore era stata esclusa per effetti collaterali di breve periodo. Il governo di Washington ha lanciato il progetto "Operation Warp Speed" per lo sviluppo del vaccino, sperando di avere 300 milioni di dosi a disposizione entro gennaio. Intanto, nel mondo, una decina di possibili vaccini è nelle prime fasi di testing o prossimo ad esse. Se tutto andrà bene, dicono gli esperti, gli studi di un potenziale vaccino potranno arrivare alla fase finale agli sgoccioli del 2020 o all’inizio del prossimo.

