Coronavirus, bilancio del Comune in rosso: chiesta la sospensione dei mutui per 4 milioni di euro

Palazzo dei Priori chiede formalmente alle banche la sospensione del pagamento delle rate di tutti mutui per un anno.

Stesso provvedimento è stato richiesto agli istituti che hanno contratto prestiti obbligazionari per i Boc, i buoni ordinari del Comune. La riduzione secca delle entrate, di oltre il 40%, durante l’emergenza Covid, mette a rischio i conti di Palazzo dei Priori. “E’ necessario” scrive la giunta di Andrea Romizi in una delibera del 13 aprile, “al fine di conseguire gli equilibri di bilancio di parte corrente del triennio 2020-2022, attualmente in corso di definizione e al fine di disporre di liquidità nell’esercizio 2020 per sostenere le spese conseguenti alla emergenza epidemiologica in atto, anche a fronte di una diminuzione sostanziale delle entrate correnti proprie, ricorrere a misure straordinarie che riguardano l’esposizione finanziaria del Comune di Perugia nei confronti degli Istituti di credito privati sia a fronte di mutui ordinari sia a fronte di prestiti obbligazionari”.

Il rimborso delle quote capitale delle rate dei finanziamenti e delle obbligazioni nell’esercizio 2020 ammonta a circa quattro milioni di euro. La sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in scadenza nell’anno in corso “determinerebbe un significativo beneficio sia in termini di equilibrio di competenza di parte corrente sia in termini di minori esborsi di cassa”, rileva il Comune.

La richiesta riguarda tutti gli istituti, pubblici e privati, che non hanno ancora aderito all’accordo Anci-Abi. Tre di questi, Istituto del credito sportivo, Bnl e Mps, già hanno sottoscritto il protocollo. Il Comune di Perugia si rivolge anche a tutti gli altri.

L’Associazione bancari italiani e l’Associazione nazionale dei Comuni, il 6 aprile scorso hanno sottoscritto un accordo per procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, erogati in favore degli enti locali, in scadenza nell’anno 2020.

Il Comune di Perugia conta un mutuo con Bnl per 1.310.713,96 euro, quota capitale per il 2020 di 75.347,59 euro. Tre i mutui con l’ Istituto per il credito sportivo, da 77.468,53 1.680.000 e 150000, per quote in capitale da 121.020,80 euro. Un altro finanziamento è con Dexia-Crediop, da 2.439.600,10 euro, con quota capitale di 133.915,14 euro. Con Monte dei Paschi di Siena due mutui da 163.536,82 e 2.235.014,42 euro, pari a 142.887,18 di quota capitale. Infine con Intesa San Paolo sei mutui da 697.794, 2.323.428, 703.996. 1.000.000, 2.540.145 e 1.100.000, per una quota capitale di 475.945 euro.

Passiamo ai Boc. I prestiti obbligazionari sono stati contratti con Dexia-Crediop. Sono quattro: da 4.889.000 euro, 4.779.000, 2.555.000, 12.857.000, per una quota capitale da 1.408.504 euro solo per il 2020. E ancora: con Fms Wertmanagement c’è il prestito da 15.082.000 euro, con 869.628 di quota. Intesa San Paolo conta altre due posizioni per 5.480.000 e 9.293.000 euro. La quota capitale per l’anno 2020 in questo caso è di 837.083 euro.