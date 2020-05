Coronavirus, torna un caso positivo a Città di Castello dopo che sabato era toccato a Umbertide. Segue lìappello del sindaco Luciano Bacchetta: “Si registra una nuova persona positiva, una donna di Città di Castello dopo diverse settimane di andamento zero. E lunedì 18 maggio parte la cosiddetta Fase Due, è assolutamente necessario mantenere il distanziamento sociale e rispettare ogni misura atta a contenere e prevenire la diffusione del contagio. Nuove criticità imporrebbero degli stop, durissimi da sopportare anche per l’economia. Il Covid ha portato via tante persone non solo in Lombardia anche da noi”. Insomma, guai ad abbassare la guardia.