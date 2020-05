Usa, Vaccino Moderna: risultati incoraggianti dagli anticorpi generati su volontari

Un vaccino sperimentale contro il coronavirus ha mostrato risultati incoraggianti nelle prime fasi del test, innescando la sperata risposta immunitaria in otto volontari in salute di mezza età. Ad annunciarlo è stato il produttore, Moderna Inc. di Cambridge in Massachusetts. Il vaccino ha generato nei volontari, cui sono state date dosi basse o medie, anticorpi simili a quelli individuati nelle persone che sono guarite dal Covid-19. Nella prossima fase, guidata dall'Istituto nazionale di Salute Usa, i ricercatori tenteranno di stabilire quale dose sia migliore per un esperimento definitivo che sperano di avviare a luglio. Il vaccino, secondo la compagnia, sembra sinora sicuro, dopo che una versione con dose maggiore è stata esclusa perché ha dato alcuni effetti collatterali di breve periodo. Nel mondo una decina di possibili vaccini è nelle prime fasi di testing o prossimo ad esse.