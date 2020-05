Coronavirus in Italia: 99 morti nelle ultime ventiquattro ore. Guariti a quota 127.326

Il numero di vittime quotidiane da Coronavirus in Italia torna sotto quota 100, per la precisione 99, per la prima volta dal 9 marzo (quando furono 97 le vittime) e iniziò il lockdown.

Il totale dei morti è di 32.007. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano anche un calo delle persone ricoverate: in terapia intensiva si trovano oggi 749 persone, 13 meno di ieri (con sintomi ci sono ancora 10.207 persone, 104 meno di domenica, mentre in isolamento domiciliare ci sono 55.597 persone). I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 451 (domenica 675) a fronte di 30.406 tamponi (rapporto di 1 malato ogni 80,7 tamponi che corrisponde all'1,2%). I guariti raggiungono quota 127.326 (+2.150). Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 225.886.

Tra le buone notizie vanno registrate zero vittime nelle Marche, in Sicilia, Calabria, Molise, Basilicata e in provincia di Trento. In più nessun nuovo caso in Sardegna, Umbria, Basilicata e Calabria.

