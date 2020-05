Coronavirus in Umbria: un'altro giorno con zero contagi e zero decessi, calo di ricoveri e positivi

Alla fine della quarantena l'Umbria continua a presentarsi con dati in costante miglioramento per ciò che riguarda la diffusione del contagio da Coronavirus. Secondo quanto risulta dal bollettino ufficiale della Regione stilato alle 8 di lunedì 18 maggio 2020, in Umbria sono stati registrati zero contagi nelle 24 ore precedenti. Oltre a questo, si registrano diminuzioni di ricoveri, degli attualmente positivi e delle persone in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio, l'assenza di nuovi positivi è rilevata sulla base dei 323 tamponi effettuati domenica 17 maggio; dall'inizio della pandemia da Covid 19, complessivamente sono 1.424 le persone risultate positive.

Gli attualmente positivi sono 92 (-2) mentre il totale dei guariti è 1.259 (+2), quello dei clinicamente guariti 15 (-1) con il numero dei morti che resta invariato a 73.

Dei 92 pazienti positivi sono ricoverati in 26 (-1) e di questi soltanto 2 sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono in totale 577 (-29), mentre dall'isolamento domiciliare sono usciti altri 79 umbri per un dato complessivo che si attesta a 20.111. Il totale dei tamponi effettuati sale a 56.279.