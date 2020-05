Live Non è la d'Urso, il prof Remuzzi sul Coronavirus: "Malattia cambiata, seguite questi tre accorgimenti"

Il professor Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Negri è stato ospite domenica 17 maggio di Live Non è la d'Urso su Canale 5. L'esperto è stato rassicurante sull'emergenza Coronavirus e ha argomentato che "la malattia è cambiata. Non abbiamo nuovi casi in terapia intensiva, quelli ricoverati risalgono a diverse settimane fa”. Ma sarà possibile proteggere i bambini da un possibile contagio? "Per loro c'è poco pericolo, si infettano meno degli adulti", ha spiegato il luminare in collegamento con Barbara d'Urso che ha insistito, in chiave di aperture su quello che va assolutamente fatto: "Sono ottimista. Se seguiamo tre accorgimenti: lavarsi le mani, distanziamento e stop assembramenti".