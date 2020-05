Coronavirus in Umbria, solo due nuovi positivi e guariti in aumento, nessun altro ricovero né decesso

La diffusione del contagio da Coronavirus in Umbria, secondo quanto emerge dal bollettino ufficiale della Regione aggiornato alle 8 di domenica 17 maggio, continua a evidenziare una situazione sostanzialmente sotto controllo. A dimostrarlo ci sono due soli nuovi positivi su 786 tamponi effettuati e i dati invariati, nelle ultime 24 ore, per ciò che riguarda ricoveri, trasferimenti in terapia intensiva e morti.

Dal quadro generale risultano 1.424 persone positive al virus Covid 19 dall'inizio della pandemia, con il numero di attualmente positivi che scende al di sotto di quota 100: il -7 delle ultime 24 ore porta il dato generale a 94.

Al tempo stesso i guariti salgono a 1.257 (+9), mentre il numero dei decessi resta a quota 73.

Dei pazienti positivi, negli ospedali umbri si contano attualmente solo 27 ricoverati in 27 (invariato) e solo 2 di questi (invariato) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 606 (-26), mentre sempre alla stessa data risultano 20.032 (+128) persone uscite dall’isolamento. Il totale dei tamponi effettuati sale a 55.956.