Esami di maturità e terza media: ecco come si svolgeranno, finalmente ci sono le linee guida del ministero

Gli esami di maturità al temine del tribolato anno scolastico condizionato dal Coronavirus sono stati finalmente disciplinati da norme precisi. Dopo scatti in avanti, annunci, frenate e precisazioni, sono state diffuse le linee guida dal ministero dell'Istruzione, università e ricerca.

L'esame di Stato si baserà su una prova orale in presenza: durante il colloquio, di un'ora, il maturando esporrà un proprio elaborato, mentre nella seconda parte dell'esame gli verranno sottoposti un testo di italiano studiato nel corso dell'anno e altri materiali scelti dalla commissione su altre discipline.

La prova varrà fino a un massimo di 40 punti su 100 e i migliori potranno aspirare alla lode.

Le prove saranno scaglionate per evitare assembramenti e gli studenti dovranno recarsi a scuola indossando una mascherina che potrà essere tolta solo al momento del colloquio, durante il quale sarà assicurata una distanza minima di 2 metri tra i membri della commissione e la persona esaminata.

Saranno invece tutti a distanza gli esami di terza media, con un colloqui online su argomenti scelti da ciascun ragazzo.

Non ci saranno bocciati, spiega la ministra Lucia Azzolina, se non "in casi molto circoscritti", a seguito di provvedimenti disciplinari gravi, o per altre rare circostanze e solo con l'unanimità del consiglio di classe.