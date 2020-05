Coronavirus nel mondo: oltre 4,6 milioni di casi e più di 311mila morti, situazione critica in Usa e Brasile

Sono 4.635.830 i casi di Coronavirus segnalati in tutto il mondo, secondo l’ultimo conteggio della Johns Hopkins University. Almeno 311.827 persone sono morte a causa del Covid 19. Gli Stati Uniti sono la nazione più colpita del mondo. I funzionari hanno registrato 25.060 nuovi casi di Coronavirus sabato e 1.224 morti, portando il totale a 1.467.884. Almeno 88.754 persone sono morte a causa del virus. Numeri in aumento soprattutto in Sudamerica, con il Brasile che ha superato la Spagna ed è diventata il quarto focolaio più grande al mondo. Il paese ha registrato oltre 233.500 casi e 15.600 morti. Altri gravi focali si registrano in Perù, con 88.541 casi contagi e 2.523 morti, e Messico (47.144 e 5.045).