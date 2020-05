“Finitela di prenderci in giro”, è la scritta riportata a caratteri cubitali sullo striscione esposto all’esterno di una storica gelateria di Ponte San Giovanni, a Perugia, L’arte del gelato. “Il mio vuole essere solo un modo per esprimere l’amarezza nei confronti di una situazione che ci sta logorando tutti – spiega il titolare, Marco Priori – Siamo al ridicolo, non è una questione di colori politici ma solo di incompetenza. Io ho riaperto il 4 maggio per l’asporto senza avere linee guida, mi sono confrontato con i miei colleghi con l’obiettivo principale di mettere in atto tutti i possibili artifici per proteggere me stesso e i miei clienti. L’altro giorno sono uscite le linee guida Inail per bar e ristoranti, un’assurdità. Da lunedì possiamo tornare a stare con gli amici ma al ristorante viene imposta una distanza di sicurezza. E’ tutto inconcepibile”. Marco Priori si sente preso in giro in questa emergenza Coronavirus. “Ma come me praticamente il resto d’Italia – evidenzia – Prendiamo il bonus da 600 euro: le procedure dovevano essere molto più veloci e il sostegno mirato a chi ne aveva veramente bisogno, in modo tale da poter anche alzare la tariffa. Prendiamo il prestito agevolato dalle banche: su tremila domande che arrivano dalla provincia di Perugia ne sono state approvate un 1-2%. Manca concretezza: Conte non ci può dire ogni volta che il governo mette a disposizione tanti soldi per poi ritrovarci puntualmente senza niente. Emblematico del grande caos che ci gira intorno è il fatidico appuntamento delle riaperture di lunedì. Tutto lasciato all’improvvisazione, nessuno che ci dica con esattezza cosa fare e come. Possibilmente con qualche giorno di anticipo per organizzarci. Ci sentiamo presi in giro, il mio striscione sta a significare proprio questo: serve concretezza, della chiacchiere non sappiamo cosa farci”.