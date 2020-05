Coronavirus, il bilancio in Umbria: zero contagi, nessun aumento per ricoveri, terapie intensive e decessi

Situazione stabile e positiva per ciò che riguarda i dati sul contagio da Coronavirus in Umbria, secondo quanto rileva il bollettino diffuso dalla Regione e aggiornato alle 8 di sabato 16 maggio 2020; modo migliore per prepararsi al ritorno alla normalità previsto per lunedì 18 maggio non potrebbe esserci.

Nella tabella di riepilogo compaiono molti zero: nessun nuovo caso positivo su 1.369 tamponi effettuati, nessun altro ricovero negli ospedali sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva.

Secondo i dati al momento disponibili, al momento restano 1.422 persone (invariato) le persone risultate positive al virus Covid 19 dall'inizio della pandemia, mentre gli attualmente positivi sono 101 con un calo di 21 unità.

Numeri positivi anche per ciò che riguarda i guariti, che aumentano di 21 e salgono a un totale di 1.248 (+21); si contano 20 clinicamente guariti (-12), mentre i morti complessivi restano 73 (invariato).

Per ciò che riguarda i positivi attualmente sono ricoverati in 27 (invariato) e solo 2 di questi (invariato) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 632 (-24), in totale risultano 19.904 (+ 548) persone uscite dall’isolamento. Complessivamente effettuati 55.170 tamponi.