Coronavirus e fase 2, ecco cosa cambia da lunedì 18 maggio per supermercati, negozi e commercio

Le norme attesissime per il ritorno alla normalità dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus hanno preso forma e da lunedì 18 maggio ci si potrà muovere con maggiore libertà, sempre nel rispetto delle regole su igiene e distanziamento sociale. E' sulla base di questi riferimenti, per esempio, che all'ingresso di centri commerciali e supermercati potrà essere misurata la temperatura, che non potrà essere superiore a 37,5°. Per ciò che riguarda il settore del commercio, per evitare il rischio di affollamenti, ci saranno ingressi contingentati per cui non ci sarà da sorprendersi di dover fare la fila all'esterno prima di entrare. All'interno, i gestori dei negozi di abbigliamento dovranno mettere a disposizione dei guanti monouso per consentire alla clientela di toccare la merce. I clienti dovranno rispettare la norma della distanza, non inferiore a un metro.