Da lunedì libertà di movimento nella propria Regione. Dal 3 giugno ci si potrà spostare in tutta Italia

A partire da lunedì 18 maggio si torna a circolare liberamente nella propria Regione e dal 3 giugno, dopo la festa della Repubblica, sarà possibile spostarsi da una Regione all’altra. È quanto prevede la bozza del decreto legge sulle riaperture in via di definizione in queste ore dai membri del Governo. Le misure resteranno in vigore fino al 31 luglio. "A decorrere dal 3 giugno gli spostamenti sul territorio nazionale - si precisa - possono essere limitati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente". Naturalmente per chi è in quarantena perché contagiato resta l’obbligo di non spostarsi da casa.

