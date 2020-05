Coronavirus in Italia, superata quota 120mila guariti. Ma ci sono altri 242 morti e 789 nuovi positivi

Secondo il bollettino della Protezione civile, oggi venerdì 15 maggio 2020, dell'emergenza Coronavirus in Italia ci sono 223.885 casi positivi (+789 rispetto a giovedì), di cui 120.205 guariti (+4.917) e 31.610 morti (+242). Insomma alto il numero dei morti, ma altissimo quello dei guariti.

Dei contagiati attuali 60.470 sono in isolamento domiciliare, 10.792 sono ospedalizzati e 808 (-47) sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Zero casi registrati a Bolzano e in Basilicata. I tamponi effettuati finora sono in totale 2.875.680 di cui 68.176 nelle ultime 24 ore.

