L'articolo spot del Telegraph: "Dopo il lockdown viaggiate e visite l'Umbria. Da preferire alla Toscana"

"Perché l'alternativa poco affollata alla Toscana dovrebbe essere la tua prima vacanza dopo il blocco". Così il Telegraph, nella versione online dello storico quotidiano britannico, titola un articolo nella sezione travel in cui consiglia l'Umbria come meta da privilegiare per riprendere a viaggiare in Italia (clicca qui).

Il giornalista Andy Lines racconta così il viaggio enogastronomico fatto in Umbria lo scorso anno, insieme alla chef Masha Rener nata Umbertide e ora a Londra. Prima tappa Assisi (al ristorante La Stalla) per un pranzo all'insegna di torta al testo, strangozzi, grigliata mista di pollo, costolette di maiale, salsiccia e agnello cotti sulla brace. Quindi la visita con degustazione alla cantina Di Filippo dopo un tour nei 74 acri con una carrozza trainata da cavalli e il pernottamento a Perugia (Hotel Brufani Palace) con cena al ristorante Collins (carne, vino Sagrantino e cheesecake di verdure e taleggio). Il giorno successivo visita a Spello con annesso panino con porchetta da un venditore mobile, un salto all'Angolo del Tartufo e un altro all'Enoteca Properzio. Poi un salto a Trevi con assaggio dell'olio dell'azienda agricola Sorelle Zappelli Cardarelli con visita dell'antico frantoio costruito nel 1600 e "ritenuto uno degli ultimi nel suo genere in Umbria" scrive Lines. Qui il giornalista britannico racconta il pranzo definito "memorabile" che includeva "una vasta gamma di antipasti, tra cui la ricotta con il nero locale, marmellata di sedano e peperoncino, seguita da frittata di fiori di zucca, pasta con verdure dell'orto e la Crescionda di Spoletina, una torta soffice con scorza di cioccolato e limone".

Lines spiega che "venti anni fa gran parte dell'Umbria era sconosciuta a tutti, tranne ai più ardenti italofili. Una piccola regione senza sbocco sul mare, è stata oscurata dal suo vicino più grande, la Toscana. Ma l'Umbria ha sempre avuto gli ingredienti per essere popolare. Gli stessi meravigliosi paesaggi pastorali della Toscana, alcune montagne spettacolari; una dozzina di città collinari piene di superba arte e architettura, innumerevoli villaggi assonnati e affascinanti. E poi cibo, vino e festival caratteristici". Qui Lines traccia a grandi linee un percorso: "Assisi, affollata di pellegrini sulle tracce di San Francesco, Spoleto, un'esca tutto l'anno ma soprattutto durante il suo festival estivo di livello mondiale. Perugia, capoluogo della regione, grande, affollata e servita da compagnie low cost; Orvieto e la sua impareggiabile cattedrale, una stazione di passaggio per i visitatori tra Roma e Firenze. Quindi Todi e Città di Castello, due obiettivi sempre più chic per chi è in vacanza in villa sulle colline circostanti". Uno sport unico quello del Telegraph.

