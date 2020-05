Coronavirus, il bilancio in Umbria: due nuovi positivi su 1.554 tamponi, nessun decesso, zero ricoveri

Effetti del Coronavirus sempre più sotto controllo in Umbria, secondo quanto emerge dal bollettino ufficiale diffuso dalla Regione e aggiornato alle 8 di venerdì 15 maggio 2020. A fronte di una massiccia quantità di tamponi effettuati, ben 1.554, il numero dei nuovi casi positivi è limitato a 2 con un'incidenza dello 0,14%. Alla stessa data continuano a diminuire gli attualmente positivi (122) e a crescere i guariti, ai quali si aggiunge una situazione sostanzialmente stabile per ciò che riguarda i malati ricoverati negli ospedali della regione.

Entrando nel dettaglio dei dati, dall'inizio della pandemia si contano complessivamente 1.422 persone (+2) positive al virus Covid 19, mentre gli attualmente positivi sono 122 (-5), i guariti sono 1.227 (+7) con 32 pazienti clinicamente guariti (-3), mentre è invariato il numero dei morti (73).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 27 (invariato); di questi 2 (+1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 656 (-28), mentre sempre alla stessa data risultano 19.356 (+388) persone uscite dall’isolamento. Il totale dei tamponi effettuati è salito a 53.801.