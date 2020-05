Coronavirus, Usa: oltre 85 mila i morti. Donald Trump: "Molto deluso dalla Cina"

Negli Stati Uniti il bilancio si fa sempre più pesante. Sono infatti 85.906 i morti con Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

E' questo l'ultimo bilancio della Johns Hopkins University che segnala anche 1.417.889 casi di Covid-19 negli Usa. Ieri 14 maggio, secondo i dati della Jhu riportati dalla Cnn, si sono registrati 1.779 decessi e sono stati accertati 27.367 nuovi casi. Lo stato di New York resta il più colpito con 343.051 contagi e 27.641 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

"Sono molto deluso dalla Cina", ha detto intanto il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox Business, a proposito dell'epidemia di Coronavirus. Con il presidente cinese Xi Jinping, ha ripetutamente detto Trump, ha buoni rapporti, "ma in questo momento proprio non voglio parlargli".