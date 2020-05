Coronavirus in Italia, i morti risalgono (+262). In calo nuovi positivi e i ricoverati in terapia intensiva

Il bollettino del 14 maggio 2020 della Protezione Civile riferito all'emergenza Coronavirus vede tornare ad aumentare il numero quotidiano di vittime con Coronavirus in Italia. Dopo giorni in cui il valore era rimasto sotto i 200, torna a salire. Sono infatti 262 i morti (mercoledì le vittime erano state 195), arrivando a un totale di 31.368 decessi. Dei 992 tamponi positivi rilevati, la maggior parte sono in Lombardia, con 522 nuovi positivi (il 52,6% dei nuovi contagi). In terapia intensiva si trovano 855 persone, 38 meno di mercoledì. Sono ancora ricoverate con sintomi 11.453 persone, 719 meno di mercoledì. In isolamento domiciliare 64-132 persone (-1260). I guariti raggiungono quota 115.288, per un aumento nelle ultime ventiquattro ore di 2747 unità. Oggi sono stati fatti 71.876 tamponi (ieri 61.973). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 73,1 tamponi fatti, il 1,4%, il nuovo minimo da inizio epidemia. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 223.096.

