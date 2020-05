Decreto Rilancio, come funziona il bonus vacanze. Tutto quello che c'è da sapere

All'interno del Decreto Rilancio ufficializzato dal premier Conte (clicca qui) c'è anche l'atteso bonus vacanze che prende il nome, in Gazzetta Ufficiale, di Tax Credit Vacanze (articolo 183). Si tratta di un incentivo governativo che mira a rilanciare il settore turistico e invogliare gli italiani a trascorrere qualche giorno di relax o divertimento nel nostro Paese. Il contributo è variabile e dipende dal nucleo familiare oltre che dall'Isee (deve essere non superiore ai 40.000 euro).

Per famiglie il cui nucleo è composta da tre o più persone il bonus è di 500 euro, per nuclei con due persone è di 300, per una sola persona è di 150. Servirà, si legge nel dispositivo, per "il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Sarà utilizzabile per l’80% come sconto sul prezzo dovuto alla struttura e per il restante 20% come detrazione dall’imposta sul reddito (la detrazione viene calcolata in fase di dichiarazione dei redditi) e da un solo componente familiare".

La spesa dovrà essere effettuata in un’unica soluzione e dovrà essere documentata dalla fattura elettronica o da un documento commerciale in cui dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito. Il bonus potrà essere speso in agenzie di viaggio, presso tour operator ma senza intermediari telematici (per esempio booking, airbnb o simili) ed è valido dall'1 luglio al 31 dicembre 2020.