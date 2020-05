Coronavirus, Umbria: un nuovo positivo su 1.516 tamponi, un nuovo decesso, solo un malato in terapia intensiva

La situazione del contagio da Coronavirus in Umbria si conferma stabile, con dati che sono in linea con quanto rilevato dalla task force della Regione nelle ultime settimane. Il bollettino ufficiale aggiornato alle 8 di giovedì 14 maggio segnala un solo nuovo caso positivo sui 1.516 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza Covid 19 sale quindi a 1.420 casi, mentre è in ulteriore calo (-16) il numero delle persone attualmente positive, che al momento sono 127.

Alle 8 di giovedì 14 maggio si contano 27 ricoverati per Covid 19, con una riduzione rispetto al giorno precedente di 13 unità, mentre in rianimazione è rimasto solo un paziente. I guariti totali sono 1.220 (+16), i clinicamente guariti 35 (-2), mentre i morti salgono a quota 73 (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 684 (-6), sempre alla stessa data risulta un totale di 18.968 (+291) persone uscite dall’isolamento. Il dato complessivo sui tamponi effettuati è arrivato a 52.247.