Coronavirus e fase 2, le linee guida dell'Inail per la riapertura di parrucchieri e centri estetici

Dopo quelle relative a ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie e stabilimenti balneari, il Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile ha fatto proprie le linee guida elaborate dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità per ciò che riguarda le strategie di prevenzione da adottare per il contenimento del Coronavirus nei servizi dei parrucchieri e dei centri estetici, in vista della ripresa delle attività dopo la fase di lockdown.

SCARICA LE LINEE GUIDA DELL'INAIL



Fra le varie raccomandazioni fornite ai titolari delle attività c'è innanzitutto quella della buona programmazione di tutte le attività e dei tempi medi occorrenti per i trattamenti necessaria per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane e ove possibile, già in fase di prenotazione, è necessario predeterminare i tipi di trattamento richiesti per ciascun cliente.

L'organizzazione del locale e la gestione degli spazi potrebbero essere ottimizzati anche tramite soluzioni innovative rispetto alla zona originariamente prevista per l’attesa, al fine di garantire le attività e il distanziamento fra clienti ed operatori. Ad esempio, si possono riorganizzare gli spazi interni sfruttando tali aree per le fasi di attesa tecnica (come il tempo di posa del colore). Potranno altresì essere utilizzate barriere separatorie fra aree e postazioni al fine di mitigare il rischio (in particolare per le aree lavaggio). Occorre prevedere una distanza minima di almeno due metri tra le postazioni di trattamento, ad esempio utilizzando postazioni alternate.

