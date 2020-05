Dl Rilancio, ecco le novità e le nuove procedure per cassa integrazione e ammortizzatori sociali

Il decreto Rilancio annunciato nella serata di mercoledì 13 maggio dal premier Giuseppe Conte ha l'obiettivo creare basi solide per la ripartenza. Una delle misure più attese era quella della relativa agli ammortizzatori sociali, in particolare quelle della cassa integrazione che da almeno due mesi sta riguardando milioni di lavoratori. Ebbene, secondo quanto disposto dal Dl Rilancio, la cassa integrazione con causale "Emergenza Covid 19" potrà essere chiesta per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo ma solo per i datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso dal Dl Marzo, che concedeva al massimo altre nove settimane. Il decreto Rilancio prevede anche un eventuale ulteriore periodo, di durata massima di quattro settimane, nei mesi di settembre e ottobre.

Il Governo, per bocca del premier Conte, si è anche impegnato a snellire le procedure della Cig in deroga, che non passerà più dalle Regioni ma direttamente dall'Inps. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, l'Inps erogherà un anticipo del 40% dell'assegno.