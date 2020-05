Decreto Rilancio, l'annuncio di Speranza: "190 milioni di euro per incentivi a medici e infermieri"

«Nel decreto ci sono 190 milioni di euro per incentivi ai nostri medici, ai nostri infermieri, a tutto il personale sanitario». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa sul dl Rilancio annunciato in diretta dal premier Conte e dai suoi ministri. Una misura molto attesa da medici e infermieri ormai in prima linea da oltre due mesi e che aspettano riconoscimenti e rinforzi per continuare la battaglia contro il Coronavirus.

Leggi anche: tutte le misure annunciate nel Decreto rilancio.

Leggi anche: bonus baby sitting anche per i centri estivi.

Leggi anche: le linee guida delle aperture del 18 maggio.