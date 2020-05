Dl Rilancio: per ristrutturazioni green non si spenderà un soldo. Turismo: Imu abolita. Bellanova commossa

"Per le ristrutturazioni green non si spenderà un soldo", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Rilancio.

Conte ha annunciato che "per la sanità c'è un intervento cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 milioni". Il governo ha anche "istituito il fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità, prevedendo risorse per 40 milioni".

In base al decreto rilancio, "la prima rata Imu per gli alberghi e gli stabilimenti balneari sarà abolita", ha fatto sapere il premier. E alle famiglie con Isee sotto ai 40mila euro "sarà erogato un bonus vacanze pari a 500 euro".

E il ministro dell'Economia ha sottolineato che "per le imprese dei settori ricettivi per affrontare le spese per adeguarsi ai nuovi requisiti stanziamo ben 2 miliardi".



Bar e ristoranti, ha detto il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa "non dovranno pagare la Cosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico".



Uno stanziamento speciale è stato destinato al mondo dell'istruzione. Il decreto prevede infatti 1,4 miliardi per università e ricerca e l'assunzione di 4000 nuovi ricercatori.

La ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, trattiene le lacrime e parla della regolarizzazione dei migranti, inserita nel decreto rilancio approvato dal consiglio dei ministri. "Per qualcuno - ha detto - può essere un punto secondario, per me, per la mia storia e' un punto fondamentale e mi riferisco all'articolo 110 bis. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili. Da oggi vince lo Stato perché è più forte della criminalità e del caporalato".

Al settore dell'agricoltura sono stati destinati 1 miliardo e 150 milioni di euro per sostenere la filiera agricola. Gli interventi, ha spiegato Bellanova, "saranno finalizzati ai settori che hanno più sofferto, il florovivaismo, gli agriturismi, la filiera del vino".