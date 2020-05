Dopo aver aperto il cuore con le donazioni agli ospedali di Assisi, Perugia e alla Protezione civile di Bastia Umbra, l’ente Palio de San Michele ha portato a termine il progetto di realizzazione delle mascherine con i quattro rioni. L’idea di questo progetto è nata da Francesca Cleri e Luca Bartolucci, due dei tantissimi rionali che nel periodo di lockdown dovuto alla pandemia hanno veicolato idee propositive per coinvolgere la famiglia del Palio. E le sarte non si sono fatte pregare. Hanno preparato mascherine per gli studenti bastioli. E le sorprese non sono finite qui.

