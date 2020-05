Coronavirus, virologo Pregliasco: "Prepararsi allo scenario peggiore, col virus per uno o due anni" Video

Il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di Di Martedì su La7, ieri sera 12 maggio 2020 ha parlato - sollecitato da Giovanni Floris - degli scenari del Coronavirus. L"Questo virus ci sta spiazzando con caratteristiche che non avevamo mai visto", ha affermato in televisione mentre era in collegamento.

"Il virus ci terrà compagnia per uno o due anni, dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, quello delle pandemie del passato, con una ulteriore ondata. Potremo limitarla con un'azione di individuazione dei casi e di limitazione. Dobbiamo attrezzarci per far fronte al peggio nella speranza che la situazione diventi, invece, sempre più tranquilla e gestibile. Speriamo che il Coronavirus sia meno pesante nei suoi effetti forse si modifica. Questi virus tendono a diventare più buoni, più diffusivi ma con meno complicanze", ha aggiunto (clicca qui e guarda il video).