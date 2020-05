Coronavirus, occhio ai ventilatori: pericolosi nella diffusione. L'esperto: "Più dell'aria condizionata"

E' l'aria condizionata a preoccupare per la diffusione del Covid-19, ma l'attenzione si sposta anche sui ventilatori. Questi ultimi anzi, possono richiedere maggiore attenzione durante l'estate quando dovremo ancora fare i conti con il Coronavirus.

"Più dell'aria condizionata bisogna stare attenti alla ventilazione che può veicolare le particelle volatili del virus oltre il metro e mezzo. Quindi meglio distanziare al massimo questo tipo di strumento", ha detto Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana malattie infettive (Simit), ospite della trasmissione 'Agorà' in onda su Rai3.

Ha poi argomentato che "Non è vero che il virus si è indebolito, ci sono meno pazienti e meno decessi perché si fanno più diagnosi precoci, grazie anche ai test sierologici, e le persone non arrivano troppo tardi in ospedale".